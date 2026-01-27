Pane e stupefacenti verso il giudizio abbreviato | 16 imputati
Il processo abbreviato per 16 imputati coinvolti in un’inchiesta sulla vendita di droga a Lecce si aprirà il 22 maggio davanti al giudice Francesco Valente. L’indagine ha fatto luce su un gruppo attivo nel traffico di stupefacenti, con 17 persone coinvolte complessivamente. La vicenda evidenzia le attività delle forze dell’ordine e l’attenzione della magistratura sul fenomeno dello spaccio nel territorio.
LECCE - Si aprirà il prossimo 22 maggio dinanzi al giudice del tribunale di Lecce Francesco Valente, il processo abbreviato per 16 dei 17 imputati coinvolti nell'inchiesta che fece luce su un gruppo impegnato nella vendita di droga a Lecce, nell'ambito della quale il 19 febbraio scorso furono.
