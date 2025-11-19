Pane e stupefacenti | in 13 chiedono l’abbreviato e in 3 il patteggiamento

LECCE - Hanno chiesto di essere giudicati con i riti speciali 16 dei 17 imputati coinvolti nell’inchiesta che fece luce su un gruppo impegnato nella vendita di droga a Lecce, nell’ambito della quale il 19 febbraio scorso furono eseguiti 9 arresti su disposizione del gip del tribunale di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

