Pane e stupefacenti verso il giudizio abbreviato | 13 imputati

Il processo abbreviato per 13 imputati coinvolti in un’indagine sulla vendita di droga a Lecce si terrà il 22 maggio davanti al giudice Francesco Valente. L’inchiesta ha portato all’identificazione di un gruppo attivo nel traffico di stupefacenti nella città pugliese. La procedura si svolge con rito abbreviato, in un percorso giudiziario che mira a fare luce sui fatti e sui responsabili.
LECCE - Si aprirà il prossimo 22 maggio dinanzi al giudice del tribunale di Lecce Francesco Valente, il processo abbreviato per 13 dei 17 imputati coinvolti nell’inchiesta che fece luce su un gruppo impegnato nella vendita di droga a Lecce, nell’ambito della quale il 19 febbraio scorso furono.🔗 Leggi su Lecceprima.it
