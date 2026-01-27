Pamich dimenticato in strada a 92 anni dopo aver corso come tedoforo | cosa è successo a Vicenza

Ricordiamo la vicenda di Pamich, ex marciatore e oro olimpico, dimenticato in strada a Vicenza all’età di 92 anni, dopo aver partecipato come tedoforo. Un episodio che solleva questioni sulla cura e l’attenzione rivolta alle persone anziane, anche a coloro che hanno rappresentato il nostro paese in ambito sportivo.

Dopo aver concluso il suo percorso Pamich, ex marciatore e oro olimpico, sarebbe stato dimenticato in strada. Ma la versione della Fondazione Milanco Cortina 2026 è diversa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Pamich olimpico

Abdon Pamich, ex atleta e campione olimpico, ha vissuto un episodio spiacevole durante le Olimpiadi, rimanendo solo in strada mentre svolgeva il ruolo di tedoforo.

A 92 anni, Abdon Pamich è stato lasciato solo per strada, un episodio che ha suscitato attenzione sulla condizione dei campioni olimpici anziani.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pamich olimpico

Argomenti discussi: Abdon Pamich, il tedoforo esule e campione olimpionico. Lasciato solo in strada a 92 anni; Il tedoforo dimenticato per strada: a 92 anni la leggenda olimpionica Abdon Pamich resta sola e senza assistenza. La denuncia: Era arrivato da Roma, attendiamo scuse dalla Fondazione Milano Cortina; A 92 anni lasciato da solo per strada: il caso di Abdon Pamich, pluricampione olimpico e…; Abdon Pamich, l'olimpionico tedoforo a 92 anni denuncia: Lasciato per strada a Vicenza.

Pamich dimenticato in strada a 92 anni dopo aver corso come tedoforo: cosa è successo a VicenzaDopo aver concluso il suo percorso Pamich, ex marciatore e oro olimpico, sarebbe stato dimenticato in strada. Ma la versione della Fondazione Milanco Cortina 2026 è diversa. Il modo più veloce per ... fanpage.it

Olimpiadi: Abdon Pamich, tedoforo a 92 anni, dimenticato in piazza dall'organizzazione a Vicenza dopo il suo percorsoMedaglia d'oro nei 50 km di marcia a Tokyo 1964, esule fiumano vissuto per molti anni a Genova dove lavorava in una compagnia petrolifera ... telenord.it

Lasciare solo a 92 anni Abdon Pamich non è una svista: è una vergogna. Il più significativo tra i tedofori, oro olimpico, simbolo vivente dell’italianità e dell’esodo istriano, trattato come un ingombro e non come l’onore che rappresenta. Abbandonato lungo il pe - facebook.com facebook