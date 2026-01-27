La Nazionale italiana di pallanuoto femminile ha ottenuto la seconda vittoria agli Europei in Portogallo, battendo la Serbia con un punteggio di 17-6. Questo risultato conferma il buon avvio della squadra nella competizione europea, sottolineando il suo livello e la sua crescita tecnica. La partita rappresenta un passo importante nel percorso verso le fasi finali del torneo.

Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana di pallanuoto femminile agli Europei in Portogallo. Nell’Olympic Complex di Funchal tutto facile per la squadra guidata da Carlo Silipo: battuta la Serbia per 17-6 e ovviamente punteggio pieno nel Gruppo C. Dopo il successo contro la Croazia di ieri, a valanga, altra partita in gestione per le azzurre che affrontavano un’avversaria nettamente inferiore. In generale il raggruppamento iniziale non dovrebbe riservare sorprese alla squadra tricolore che dovrà tenere l’attenzione alta in vista delle sfide decisive che arriveranno nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto: seconda vittoria agevole per il Setterosa, Serbia sconfitta 17-6 agli Europei

Approfondimenti su Setterosa

L'incontro tra Italia e Serbia si è concluso con una vittoria netta per il Setterosa, che ha superato la prima fase degli Europei di pallanuoto femminile 2026.

Il Setterosa ha iniziato gli Europei di pallanuoto femminile in Portogallo con una vittoria agevole contro la Croazia, conclusa 24-12.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Setterosa

Argomenti discussi: Sandro Campagna: Contava solo la vittoria: una giovane Italia ha bisogno di saper soffrire; Pallanuoto, Europei 2026: Italia-Georgia 16-14, Bruni si scatena e trascina il Settebello; Pallanuoto | esordio semplice per il Setterosa agli Europei Croazia sconfitta 24-12.

Europei 2026 - Settebello, seconda vittoria agli europei: l'Italia della pallanuoto super 17-12 la SlovacchiaPALLANUOTO, EUROPEI 2026 - Nella seconda uscita agli Europei di Belgrado e dopo la vittoria sulla Turchia, l'Italia supera la Slovacchia per ... eurosport.it

Setterosa, vittoria netta all'esordio europeo: 24-12 alla CroaziaIl Setterosa ha inaugurato il suo cammino agli Europei di pallanuoto femminile con una vittoria convincente: a Funchal, nell’Olympic Complex, l’Italia ha superato la Croazia per 24?12, confermando le ... it.blastingnews.com

Pallanuoto: seconda vittoria consecutiva per la Jesina, Vicenza battuto 18-11 - facebook.com facebook