LIVE Italia-Serbia 17-6 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | vittoria dominante del Setterosa che supera la prima fase

L'incontro tra Italia e Serbia si è concluso con una vittoria netta per il Setterosa, che ha superato la prima fase degli Europei di pallanuoto femminile 2026. La partita si è svolta in diretta, offrendo un'ampia dimostrazione di forza e determinazione da parte della squadra italiana. Per aggiornamenti e risultati, clicca sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce la partita, Italia-Serbia 17-6. 1.45 Gooooooooooooool, Tabani su assist di Cergol, Italia-Serbia 17-6. 2.10 L'Italia ha rallentato il ritmo, con la partita oramai in tasca. 3.02 Gooooooooooooool, Bianconi piega le mani a Vukovic, Italia-Serbia 16-6. 5.01 Rete di Lukic dalla posizione tre, Italia-Serbia 15-6. 7.28 Gooooooooooooooooool, Bettini sul secondo palo, Italia-Serbia 15-5. 7.55 Inizia l'ultimo quarto, palla all'Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Serbia 14-5. 1.59 Gol di Radonjic che accorcia le distanze, Italia-Serbia 14-5. 3.12 Gooooooooool, Leone di forza, Italia-Serbia 14-4.

