Pallanuoto | esordio semplice per il Setterosa agli Europei Croazia sconfitta 24-12

Il Setterosa ha iniziato gli Europei di pallanuoto femminile in Portogallo con una vittoria agevole contro la Croazia, conclusa 24-12. La partita, valida per la fase a gironi, ha confermato la solidità della squadra italiana, che si prepara ora alle sfide successive del torneo. Un primo passo positivo in un percorso che mira a confermare il ruolo di protagonista a livello continentale.

Era un esordio sulla carta soft e infatti non ha avuto problemi il Setterosa ad imporsi nel primo match della fase a gironi degli Europei di pallanuoto femminile in Portogallo. Nell’Olympic Complex di Funchal le azzurre hanno sconfitto per 24 a 12 la Croazia. Una passeggiata come previsto per le ragazze di Carlo Silipo che hanno assaggiato l’acqua portoghese e si sono messe in moto in vista di quelli che saranno gli scontri più importanti. Il cammino sulla carta dovrebbe essere molto agevolato sia nel primo che nel secondo raggruppamento per il Setterosa che però non dovrà abbassare l’attenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026, in programma il 19 ottobre.

