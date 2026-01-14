Pallanuoto Europei 2026 | l’Ungheria chiude la prima fase a punteggio pieno Ok anche la Serbia
Agli Europei 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, l’Ungheria conclude la prima fase a punteggio pieno, confermando la propria solidità. La Serbia, anch’essa qualificata, si aggiunge alle squadre che avanzano. Con la conclusione dei gironi A e C, le prime tre di ciascun gruppo accederanno alla seconda fase, formando il Gruppo E. La competizione prosegue con l’obiettivo di determinare le migliori nazionali del continente.
Agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, in Serbia, si completa la prima fase per i Gruppi A e C, con le prime tre di ciascun girone che andranno a comporre il Gruppo E nella seconda fase. Nel Girone A resta a punteggio pieno l'Ungheria, che liquida Malta con un netto 21-6 e partirà davanti a tutti anche nella graduatoria della seconda fase, mentre nello scontro diretto per il secondo posto il Montenegro supera di misura la Francia per 13-12 e resta in corsa per il passaggio in semifinale. Nel Girone C la Serbia chiude in testa dopo aver vinto il match contro Israele con lo score di 9-19, mentre la Spagna doppia i Paesi Bassi per 14-7 e li scavalca in classifica, ma ora dovrà essere perfetta nella seconda fase per ambire al penultimo atto.
Pallanuoto, Europei 2026: l'Ungheria chiude la prima fase a punteggio pieno. Ok anche la Serbia - Agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, in Serbia, si completa la prima fase per i Gruppi A e C, con le prime tre di ciascun ...
