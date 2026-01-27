Pagano la visita per il Giorno della Memoria in Risiera ma le guide non si presentano

La visita alla Risiera di San Sabba per il Giorno della Memoria è stata compromessa dall’assenza delle guide. Nonostante gli impegni assunti, le scuole si sono trovate senza accompagnamento, impedendo un momento di riflessione e apprendimento importante. Questa situazione sottolinea l’importanza di una pianificazione affidabile per eventi educativi di tale rilevanza.

“Poche ore fa, assieme ad altri colleghi, ho portato alcune classi di studenti alla Risiera di San Sabba. Avevamo prenotato e pagato una visita ma le guide di CoopCulture non si sono presentate. Abbiamo atteso un'ora invano, senza avere notizie. Che guide smemorate, nel Giorno della Memoria”. Il.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Risiera San Sabba

A Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria.

Roma Capitale celebra il Giorno della Memoria 2026 con un calendario di iniziative dedicate alla memoria e alla riflessione.

Ultime notizie su Risiera San Sabba

Pagano la visita per il Giorno della Memoria in Risiera, ma le guide non si presentanoI fatti sono stati raccontati dal triestino Luigi Nacci, docente, nonché scrittore che ha reso nota la vicenda sui social. Mi sembra un fatto abbastanza grave. La società in questione è CoopCulture, ... triesteprima.it

