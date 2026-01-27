Pafos FC-Slavia Praga Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera il Pafos FC si gioca una partita storica contro lo Slavia Praga. Con una vittoria, i ciprioti potrebbero qualificarsi per i playoff della Champions League, un risultato che nessuno si aspettava alla vigilia. È un’occasione da sogno per il club, che finora ha fatto già un mezzo miracolo arrivando alla fase a gironi. La sfida si gioca alle 21:00 e, con l’eliminazione dello Slavia Praga, il Pafos ha tutte le chance di proseguire nel torneo.

È già un mezzo miracolo l’attuale situazione del Pafos FC, alla sua prima storica partecipazione alla fase a gironi di Champions League: in caso di vittoria quest’oggi contro uno Slavia Praga già eliminato potrebbe arrivare un incredibile accesso ai playoff. La squadra di Carcedo è anche in piena lotta per il primato in patria con 5 punti da recuperare sulla vetta. Difficile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pafos FC-Slavia Praga (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Approfondimenti su Pafos Fc Šlavia Praga Pafos FC-Slavia Praga (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici In vista della sfida tra Pafos FC e Slavia Praga, si analizzano formazioni, quote e pronostici. Slavia Praga-Barcellona (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Blaugrana corsari alla Fortuna Arena? Analisi della sfida tra Slavia Praga e Barcellona, valida per la Champions League del 21 gennaio 2026 alle ore 21:00. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pafos Fc Šlavia Praga Argomenti discussi: La rinascita di David Luiz con il Pafos: il difensore brasiliano è pronto a sfidare il suo Chelsea a Stamford Bridge; Champions, Goldar: Il Pafos ci crede, Locatelli leader della Juve; La Champions League porta con sé nove partite, oggi si giocano partite decisive e duelli serrati; Chelsea-Pafos 1-0: Caicedo abbatte il muro dei ciprioti a Stamford Bridge. Pronostico Pafos-Slavia Praga: si chiude in bellezzaPafos-Slavia Praga è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Pafos, che clamorosamente sa ... ilveggente.it Diretta Pafos Slavia Praga/ Streaming video tv: ci sarà il miracolo? (Champions League, 28 gennaio 2026)Champions League, Diretta Pafos Slavia Praga, streaming video tv: i ciprioti potrebbe addirittura ottenere un pass per i playoff (28 gennaio 2026) ... ilsussidiario.net 1911, Praga. Mentre i tifosi uscivano dopo la partita tra Sparta Praga e Slavia Praga, quattro giovani studenti universitari hanno deciso di prendere una birra al pub locale, l’U Fleku. Scherzando come tifosi di qualsiasi club dopo una partita, i quattro giovani sic - facebook.com facebook L'errore che non ti aspetti da Lewandowski: autogol in Slavia Praga-Barcellona: il video #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #Barcellona #Lewandowski x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.