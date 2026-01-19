Slavia Praga-Barcellona Champions League 21-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Blaugrana corsari alla Fortuna Arena?

Analisi della sfida tra Slavia Praga e Barcellona, valida per la Champions League del 21 gennaio 2026 alle ore 21:00. In questa anteprima, vengono presentate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con uno sguardo sulla situazione attuale delle due squadre. Il Barcellona, ancora in corsa per la qualificazione, affronta una trasferta importante alla Fortuna Arena, con l’obiettivo di riscattarsi dopo alcune difficoltà in questa fase della competizione.

Il Barcellona ha commesso qualche passo falso di troppo nelle partite di Champions finora giocate: siamo nella fase campionato e, con due gare ancora da disputare, al momento i catalani non riuscirebbero a entrare nelle prime 8 posizioni e dovrebbero quindi affrontare il play-off. L’obiettivo dei blaugrana è ovviamente fare 6 punti nelle 2 gare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

