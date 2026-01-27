In vista della sfida tra Pafos FC e Slavia Praga, si analizzano formazioni, quote e pronostici. La partita, valida per la Champions League, rappresenta un’occasione storica per il club cipriota, che può qualificarsi ai playoff con una vittoria. Un risultato importante per la loro prima partecipazione alla fase a gironi, offrendo uno sguardo sulle possibilità di accesso e sulle strategie in campo.

È già un mezzo miracolo l’attuale situazione del Pafos FC, alla sua prima storica partecipazione alla fase a gironi di Champions League: in caso di vittoria quest’oggi contro uno Slavia Praga già eliminato potrebbe arrivare un incredibile accesso ai playoff. La squadra di Carcedo è anche in piena lotta per il primato in patria con 5 punti da recuperare sulla vetta. Difficile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pafos FC-Slavia Praga (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

