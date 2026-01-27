L’Ospedale di Pagani ha avviato un protocollo sperimentale di telemedicina oncologica. Questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza ai pazienti oncologici attraverso soluzioni innovative, garantendo un monitoraggio più efficace e un accesso più rapido ai servizi specializzati. La sperimentazione, approvata dall’ASL Salerno, rappresenta un passo importante verso l’integrazione della tecnologia nella cura del cancro.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato approvato nei giorni scorsi dal Direttore Generale dell’ASL Salerno ing. Gennaro Sosto il protocollo operativo sperimentale di Telemedicina Oncologica presso il PO “Andrea Tortora” di Pagani. Il nuovo protocollo rappresenta una svolta fondamentale nell’approccio alla cura e al monitoraggio dei pazienti affetti da patologie tumorali. Esso consentirà, infatti, al paziente che deve fare una visita di controllo o rinnovare il piano terapeutico di poterlo fare in televisita, evitando così i disagi di file e spostamenti, e limitando il coinvolgimento dei caregiver al temp? strettamente necessario per effettuare il consulto per via telematica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ospedale di Pagani, protocollo operativo sperimentale di Telemedicina Oncologica

Approfondimenti su Ospedale Pagani

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ospedale Pagani

Argomenti discussi: Rivoluzione nell'Oncologia dell'ospedale Tortora di Pagani: visite di controllo e piani terapeutici online; Rivoluzione nell'Oncologia dell'ospedale 'Tortora' di Pagani: visite di controllo e piani terapeutici online; Troppi incidenti nei cantieri: firmato il nuovo protocollo per la sicurezza sul lavoro; Pagani, svolta per l’oncologia: controlli e piani terapeutici a distanza con la telemedicina.

Rivoluzione nell'Oncologia dell'ospedale Tortora di Pagani: visite di controllo e piani terapeutici onlineIl progetto sperimentale dell’Asl Salerno al Tortora ridurrà gli spostamenti per il 60% dei pazienti grazie alla piattaforma Sinfonia ... salernotoday.it

Pagani, svolta per l’oncologia: controlli e piani terapeutici a distanza con la telemedicinaIl piano, approvato dal direttore generale Gennaro Sosto, punta a migliorare la qualità dell’assistenza riducendo al minimo gli spostamenti dei malati, spesso fragili e immunodepressi. agro24.it

Visite e terapie a distanza: al “Tortora” di Pagani il nuovo protocollo di telemedicina oncologica - facebook.com facebook