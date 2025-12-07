Bullismo e disagi | Protocollo operativo per capire i segnali

Il bullismo è solo la punta dell’iceberg di un disagio minorile profondo, che attraversa anche le famiglie ’perbene’ e che ad Ascoli resta in gran parte sommerso nonostante casi gravi e sempre più precoci, anche alla scuola primaria. È il quadro emerso dal convegno organizzato dalla Prefettura, rivolto a dirigenti scolastici e insegnanti, che ha indicato nella prevenzione precoce, nel lavoro di rete e nel coraggio delle segnalazioni le chiavi per intervenire davvero. All’Auditorium Neroni, il presidente del Tribunale per i Minorenni delle Marche, Sergio Cutrona, ha spiegato che "il bullismo non è la malattia ma il sintomo di un disagio profondo, che può sfociare tanto nell’autolesionismo quanto nell’aggressività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bullismo e disagi: "Protocollo operativo per capire i segnali"

Contenuti che potrebbero interessarti

Sessismo, violenza e bullismo, il disagio degli adolescenti secondo la psicologa Paola Fusco ---> https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2025/12/04/sessismo-violenza-e-bullismo-il-disagio-degli-adolescenti-secondo-la-psicologa-paola-fusco/486249/ - facebook.com Vai su Facebook

“Fermare l’educazione all’odio”: IL 21 novembre a Milano il convegno su bullismo E DISAGIO GIOVANILE Il 21 novembre dalle ore 11.30 alle ore 13.00 a Milano, presso Fabbrica del Vapore – Lotto 3, si terrà il convegno “Fermare l’educazione all’odio”, un ap Vai su X

Bullismo e disagi: "Protocollo operativo per capire i segnali" - Il bullismo è solo la punta dell’iceberg di un disagio minorile profondo, che attraversa anche le famiglie ’perbene’ e che ad Ascoli resta in gran parte sommerso nonostante casi gravi e sempre più pre ... msn.com scrive

Lotta al bullismo, rinnovato il protocollo d’intesa in prefettura - Promuovere iniziative e incontri volti a prevenire e contrastare tutte le forme di bullismo e disagio giovanile: questo l’impegno confermato oggi da parte dei vertici della rete istituzionale, ... Riporta valdinievoleoggi.it

Ciclismo: Fci, protocollo con Osservatorio bullismo e disagio giovanile - E' stato firmato oggi a Roma, presso la sede centrale della FCI, un protocollo di intesa tra l'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile (ONBD) e la Federazione Ciclistica Italiana. Scrive sportmediaset.mediaset.it

Fise e Osservatorio Nazionale bullismo e disagio giovanile: firmato il protocollo d'intesa per la promozione dello sport come strumento educativo e sociale - La collaborazione tra i due Enti nasce dalla volontà condivisa di utilizzare la pratica sportiva, in particolare quella equestre, come strumento di prevenzione, formazione e crescita personale. Segnala ilmessaggero.it

Droga, bullismo e disagio giovanile: concluso il progetto “Educhiamo Insieme alla Legalità” della Questura di Ancona - E' giunto al termine il progetto “Educhiamo Insieme alla Legalità” avviato a settembre dello scorso anno e giunto alla III edizione per l'anno scolastico 2024/2024, realizzato dalla Questura ... Lo riporta corriereadriatico.it

Bullismo, Caponetti (Osservatorio nazionale): "Da gennaio nuovo progetto, già fatto lavoro importante" - “Faccio parte del comitato scientifico dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, è qualcosa che porto avanti perché secondo me stiamo realizzando ... Lo riporta iltempo.it