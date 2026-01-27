Orecchie tappate davanti a San Gregorio | una storia poco conosciuta del Ghetto
In questa storia poco nota si narra di un episodio legato al Ghetto di Roma, presso la chiesa di San Gregorio ai Quattro Capi. Si tratta di un racconto che riflette le dinamiche di convivenza e le tradizioni di un quartiere storico, spesso trascurato, ma ricco di significati culturali e sociali.
Conoscete la storia delle orecchie tappate davanti alla chiesa di San Gregorio ai Quattro Capi, nel Ghetto di Roma? Si tratta di un racconto popolare – ma in realtà di storia comune – che ci racconta quello che avveniva nel luogo della capitale dove le convivenze forzate hanno dato vita ad una delle connessioni più magiche della capitale. C'entrano il rapporto tra quotidianità, potere e fede religiosa. Ma cosa narra questa storia? San Gregorio ai Quattro Capi: le prediche coatte e le orecchie tappate. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.
