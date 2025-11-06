Il sindaco rapper di New York? La storia poco conosciuta di Zohran Mamdani e del suo alter ego Young Cardamom

Zohran Mamdani, oggi sindaco di New York, ha alle spalle una carriera musicale che racconta molto della sua identità e del suo percorso politico. Prima di emergere come figura progressista nel panorama urbano americano, Mamdani era infatti un rapper conosciuto come Young Cardamom, il suo alter ego artistico con cui esplorava le sue origini multiculturali. Nel 2015 Mamdani iniziò a collaborare con il rapper ugandese HAB (Hussein Abdul Bar), e insieme pubblicarono la loro prima canzone, Kanda (Chap Chap). Il brano, ispirato al chapati — un cibo d'origine indiana diventato ormai simbolo quotidiano dell'Uganda urbana — divenne una metafora perfetta delle loro identità miste: indiane per nascita, ugandesi per adozione.

