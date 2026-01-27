Ore di ansia per la scomparsa di Francesco | si è allontanato dall' Ospedale del Mare

La scomparsa di Francesco D'Amora, 48 anni, dall'Ospedale del Mare di Napoli ha generato preoccupazione. Si segnala che si è allontanato domenica 25 gennaio e la sua sparizione è attualmente sotto indagine. Restano importanti le segnalazioni e le eventuali informazioni utili per rintracciarlo.

Sono ore di ansia a Napoli per la scomparsa di Francesco D'Amora, 48 anni, allontanatosi dall'Ospedale del Mare da domenica 25 gennaio.A lanciare l'allarme è l'associazione Kades. “Francesco D'Amora è scomparso dal 25 gennaio, ha 47 anni, si è allontanato dall'Ospedale del Mare dove era stato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Ospedale del Mare

La scomparsa di Francesco D’Amora dall’Ospedale del Mare di Ponticelli ha generato preoccupazione tra familiari e associazioni.

A Volla, nel Napoletano, si intensifica la preoccupazione per la scomparsa di Salvatore Grimaldi, 45 anni, che non è rientrato a casa dopo il 30 dicembre.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

EP 3: VACANZA ROVINATA! PRIMA VACANZA SENZA FIGLIACHIARA, FIGLIODIEGO SCAPPA DAI BULLI E PIANGE!

Ultime notizie su Ospedale del Mare

Argomenti discussi: Esce da casa e scompare nel nulla: ore di ansia per Enzo; Giovanni Allevi confida ai fan l'ansia prima del referto medico sul mieloma; The Pitt è l’ansia più rilassante della TV; Nonni digitali: 82% utilizza lo smartphone ogni giorno, il 40% è in ansia di dover rispondere subito.

Ore d’ansia a Napoli per la scomparsa di Francesco D’Amora: è scappato dall’Ospedale del MareIl 48enne si è allontanato dall'Ospedale del Mare di Ponticelli domenica scorsa: preoccupate le associazioni Fraternité e Kades: E' estremamente ... fanpage.it

Paura alle porte di Roma: crolla una palazzina, l'occupante era fuggito poco primaPaura e ore di ansia nel Comune di Morlupo, alle porte di Roma, per il crollo di una palazzina in stato di abbandono dove viveva una persona ... iltempo.it

Giovane non entra in classe e sparisce: dieci ore d'ansia, ritrovato disorientato in un bar x.com

Ore d’ansia per una cagnolina intrappolata in un cunicolo, il miracoloso salvataggio: ecco cosa è successo - facebook.com facebook