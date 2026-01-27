L’aggressione di due giornalisti durante un servizio a Milano evidenzia le sfide della professione giornalistica. Milo Infante ha condiviso lo sfogo su Instagram, sottolineando l’importanza di tutelare chi lavora nell’informazione, anche in situazioni di criticità. La notizia richiama l’attenzione sulla sicurezza dei giornalisti impegnati a raccontare fatti di cronaca, spesso in contesti complessi e rischiosi.

Milo Infante si sfoga su Instagram, raccontando l’aggressione della troupe di Ore 14. Il conduttore ha svelato che due giornalisti sono stati aggrediti e poi soccorsi da polizia e 118, mentre stavano realizzando un servizio televisivo su un fatto di cronaca avvenuto poco tempo prima alla periferia di Milano. Ore 14, l’aggressione ai giornalisti. L’aggressione è avvenuta a Rogoredo, quartiere alla periferia di Milano, dove alcuni spacciatori hanno aggredito due giornalisti di Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Milo Infante che si occupa di temi di attualità e cronaca. Proprio in quella zona pochi giorni fa era stato ucciso un ragazzo di soli 28 anni nel corso di una sparatori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ore 14, aggrediti due giornalisti. Lo sfogo di Milo Infante

Due giornalisti di Rai2 sono stati aggrediti a Milano da tre spacciatori.

In un contesto di crescente tensione, giornalisti di Ore 14 sono stati vittime di aggressioni da parte di spacciatori mentre svolgevano il loro lavoro.

Argomenti discussi: Ore 14 di Milo Infante martedì 20 gennaio in onda in forma ridotta su Rai 2 per lasciare spazio allo sci; Garlasco in Tv, Infante e le immagini sul PC di Stasi: La mostruosità è altro. De Rensis e i giudizi diversi su Sempio; Milano, ferisce con un machete due diciannovenni incrociati in metro: arrestato ragazzo di 14 anni; Ragazzi accoltellati e rapinati per strada a Milano: la polizia arresta due persone.

