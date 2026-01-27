In un contesto di crescente tensione, giornalisti di Ore 14 sono stati vittime di aggressioni da parte di spacciatori mentre svolgevano il loro lavoro. La situazione di degrado e insicurezza mette in evidenza la difficile condizione delle troupe televisive nelle aree a rischio. È importante analizzare le cause di questa escalation e promuovere misure per garantire la sicurezza dei professionisti dell'informazione.

Non è un periodo semplice per le troupe televisive, oggetto di numerose aggressioni mentre sono impegnate a svolgere il proprio lavoro. È successo anche ieri sera a Milano, dove gli inviati di “ Ore 14”, il programma condotto da Milo Infante su Rai 2, sono stati picchiati e rapinati da un gruppo di spacciatori. Francesca Pizzolante e Giovanni Violato, questi i nomi dei due giornalisti, si trovavano nel capoluogo lombardo per documentare quanto accaduto poche ore prima. Nel corso di una sparatoria con la polizia, infatti, un ragazzo di 28 anni era rimasto ucciso a Rogoredo, uno dei quartieri più provati dalla piaga della droga e dello spaccio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Giornalisti di Ore 14 picchiati e rapinati dagli spacciatori. Situazione di degrado insostenibile”: lo sfogo di Milo Infante dopo l’aggressione ai propri inviati

Due giornalisti di Rai2 sono stati aggrediti a Milano da tre spacciatori.

Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, il programma di approfondimento sulla cronaca nera

