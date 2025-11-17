Avellino celebra l' opera | il melodramma L' elisir d' amore di Donizetti in scena al teatro Gesualdo

Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino porta in città uno dei capolavori più amati del repertorio operistico: “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani. L’appuntamento è fissato per sabato 22 novembre 2025 alle ore 21.00 presso il Teatro Carlo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Avellino celebra l'opera: il melodramma "L'elisir d'amore" di Donizetti in scena al teatro "Gesualdo"

