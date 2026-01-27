Omicidio Willy la Cassazione | Da fratelli Bianchi nessun segno di ravvedimento
La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Marco Bianchi, evidenziando l’assenza di ravvedimento nei confronti dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. La sentenza sottolinea un comportamento processuale distaccato e privo di pentimento, confermando la severità della condanna e la mancanza di segni di ravvedimento da parte dei fratelli. Questa decisione chiude un capitolo importante nel processo giudiziario legato a questo tragico evento.
I fratelli Bianchi hanno tenuto un “comportamento processuale, alieno da forme di ravvedimento “. Lo scrivono i giudici della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, nelle 13 pagine di motivazione della sentenza con cui a novembre 2025, hanno reso definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Per il fratello Gabriele Bianchi invece è stato disposto un processo d’appello ter per ridiscutere le attenuanti generiche, dopo che in Appello era stato condannato a 28 anni. La Cassazione ha confermato le responsabilità penali per l’omicidio volontario e ha reso definitive le condanne per gli altri due imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Willy Monteiro, la decisione della Cassazione sui fratelli Bianchi
Omicidio di Willy Monteiro, la Cassazione conferma l'ergastolo per Marco Bianchi
Omicidio Willy, Cassazione: ergastolo definitivo per Marco Bianchi VIDEO(LaPresse) La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva l’ergastolo per Marco Bianchi, imputato per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto il 6 settembre 2020 a Colleferro, in ... ilgazzettino.it
Willy Monteiro, la decisione della Cassazione sui fratelli BianchiErgastolo confermato per Marco. Terzo appello disposto per Gabriele. La Cassazione si è espressa nell’ambito dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. I giudici hanno reso definitiva la sentenza ... lettera43.it
Belleggia sta scontando una pena di 23 anni di reclusione per l’omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte - facebook.com facebook
