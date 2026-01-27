In questo articolo si approfondisce il caso di Mauro Favaro, noto come Omar, coinvolto in un processo per maltrattamenti all’ex moglie. La vicenda si inserisce in un contesto di episodi di violenza e di precedenti penali, tra cui l’omicidio di familiari avvenuto nel 2001. Scopri i dettagli e le implicazioni di questa situazione giudiziaria, con un’analisi obiettiva e informativa.

Un altro processo per Mauro “Omar” Favaro, 42 anni, l’uomo che nel febbraio 2001, quando era un ragazzino, con la fidanzata Erika De Nardo, uccise la madre e il fratellino di lei. Alle vittime furono inferte 97 coltellate. Ora dovrà rispondere dei maltrattamenti all’ex moglie. Il giudice del tribunale di Ivrea ha disposto il rinvio a giudizio. Le indagini erano partite proprio dalla denuncia della donna che si è costituita parte civile. Gli episodi, una ventina in tutto, si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2021, e vanno dalle minacce fino alle percosse. Omar Favaro ha sempre respinto le accuse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ti sfregio con l’acido, non esci viva”, Omar Favaro a processo per maltrattamenti all’ex moglie

