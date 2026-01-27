Omar Favaro è sotto processo a 25 anni dalla strage di Novi Ligure. L’uomo, ora 42enne, è accusato di maltrattamenti alla ex moglie, accuse che nega. L’udienza rappresenta un momento importante nel percorso giudiziario legato a uno dei crimini più drammatici della storia recente italiana.

Va a processo Omar Favaro, il 42enne che da ragazzino, nel febbraio 2001, fu protagonista di uno dei delitti più cruenti della nostra storia recente, la strage di Novi Ligure. L'uomo dovrà rispondere dei maltrattamenti all'ex moglie: questa mattina, martedì 27 gennaio, il gup del tribunale di Ivrea Lucrezia Natta ha disposto il rinvio a giudizio. Le indagini sono partite proprio dalla denuncia della donna, che si è costituita parte civile: gli episodi, una ventina in tutto, si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2021, e vanno dalle minacce fino alle percosse. Favaro ha però sempre respinto le accuse. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Omar Favaro a processo a 25 anni da Novi Ligure: «Maltrattamenti alla ex moglie». Le accuse choc (che lui nega)

Dopo oltre 25 anni, si apre un nuovo capitolo nel processo a Omar Favaro, accusato di maltrattamenti all’ex moglie.

Omar Favaro, coinvolto in un nuovo procedimento legale, è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti contro l’ex moglie.

