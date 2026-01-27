Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | aumentano le corse Trenord

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Trenord ha potenziato il servizio ferroviario nelle zone interessate, migliorando la mobilità per cittadini e visitatori lungo le principali direttrici verso le sedi di gara.

Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, Trenord ha annunciato un potenziamento dei treni e l’introduzione di corse notturne da Como.

Per favorire gli spostamenti durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Trenord ha predisposto un piano di potenziamento delle corse tra Milano, Cortina e Valtellina.

