Fuoristrada e agenti della polizia del Qatar atterrano a Malpensa e sfilano lungo le vie di Milano | il video

Nove veicoli fuoristrada della polizia del Qatar sono stati di recente trasferiti all'aeroporto di Malpensa, per poi attraversare le strade di Milano. L'evento ha suscitato l'interesse di molti, mostrando un importante momento di collaborazione tra le forze di sicurezza e la città. Il video documenta il passaggio dei mezzi, evidenziando la presenza di rappresentanti del Qatar nel contesto urbano milanese.

Nove fuoristrada della polizia del Qatar sono atterrati all'aeroporto di Malpensa e hanno sfilato lungo le vie di Milano. Si tratta di un'iniziativa in vista dei Giochi Olimpici.🔗 Leggi su Fanpage.it

Olimpiadi Invernali: a Milano sfilano le forze di polizia del Qatar. Mezzi blindati e 104 agenti per garantire maggiore sicurezzaA Milano, il 25 gennaio 2026, si è svolta una sfilata di veicoli blindati e agenti di polizia del Qatar, nell’ambito delle misure di sicurezza in occasione delle Olimpiadi Invernali.

Perché per le strade di Milano sono passati i mezzi blindati della polizia del QatarPerché i mezzi blindati della polizia del Qatar sono passati per le strade di Milano? Un convoglio di veicoli con la scritta “State of Qatar” e luci lampeggianti ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità sulla loro presenza in città.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Auto finisce fuoristrada, soccorsi in azione sulla tangenziale di Piacenza; Rubano un’auto ma finiscono fuoristrada: due giovani arrestati; Frontale fra un suv e un mezzo di lavoro, tre feriti di cui un minore; Il salvataggio di una famiglia svizzera durante una bufera di neve.

Nel fuoristrada spunta un bazar della drogaAveva un bazar della droga nel suo fuoristrada, Denunciato un 31enne. A scoprirlo sono stati gli uomini della polizia di stato che hanno sequestrato anche diverse dosi di eroina e metadone. L’uomo è ... lanazione.it

Mentre le strade di Minneapolis schiumano rabbia, inondate di persone sconvolte e indignate per l’uccisione a sangue freddo di un altro cittadino americano per mano degli agenti federali dell’anti immigrazione, le riprese video dell’accaduto condivise sui soc facebook