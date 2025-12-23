Milan Fullkrug è atterrato a Malpensa | inizia l’avventura rossonera Domani le visite mediche
Il calciatore Fullkrug è arrivato all’aeroporto di Malpensa e si prepara a iniziare la sua esperienza con il Milan. Domani effettuerà le visite mediche di rito prima di aggregarsi ufficialmente alla squadra. Questa operazione segna un passo importante nel mercato estivo del club, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione.
Milan, Fullkrug è arrivato a Malpensa: al via la sua avventura in rossonero. Domani le visite mediche. Tutti i dettagli Il mercato invernale del Milan si apre con un colpo concreto: Niclas Füllkrug è atterrato a Malpensa e si prepara a iniziare ufficialmente la sua avventura in rossonero. L'attaccante tedesco arriva dal West Ham con
FULLKRUG-MILAN: ACCORDO TROVATO Arriva anche l'Here We Go di Fabrizio Romano, Niclas Fullkrug sarà un nuovo calciatore rossonero Affare in prestito fino al 2026 con diritto di riscatto fissato intorno ai 13/14 milioni di euro
