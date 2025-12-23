Il calciatore Fullkrug è arrivato all’aeroporto di Malpensa e si prepara a iniziare la sua esperienza con il Milan. Domani effettuerà le visite mediche di rito prima di aggregarsi ufficialmente alla squadra. Questa operazione segna un passo importante nel mercato estivo del club, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione.

Milan, Fullkrug è arrivato a Malpensa: al via la sua avventura in rossonero. Domani le visite mediche. Tutti i dettagli Il mercato invernale del Milan si apre con un colpo concreto: Niclas Füllkrug è atterrato a Malpensa e si prepara a iniziare ufficialmente la sua avventura in rossonero. L’attaccante tedesco arriva dal West Ham con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, Fullkrug è atterrato a Malpensa: inizia l’avventura rossonera. Domani le visite mediche

Leggi anche: Calciomercato Milan, arriva Füllkrug: operazione ‘low cost’, visite mediche in arrivo. Le ultime

Leggi anche: Fullkrug Milan: accelerata nelle ultime ore, tedesco ormai vicinissimo! Formula, visite mediche ed esordio in rossonero, stilato il piano completo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Milan, Fullkrug è atterrato a Malpensa: inizia l’avventura rossonera. Domani le visite mediche - Tutti i dettagli Il mercato invernale del Milan si apre con un colpo concreto: Niclas Füllkrug è ... calcionews24.com