Olimpiadi al via la Cabina di regia sanitaria | di cosa si occupa a da chi è composta

La Cabina di regia sanitaria per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 coordina le attività di tutela e sicurezza in vista dell’evento. Composta dalla Direzione Generale Welfare, si occupa di garantire la gestione sanitaria e la sicurezza dei partecipanti e dei visitatori, assicurando il rispetto delle normative e il buon funzionamento delle strutture coinvolte.

Al via la Cabina di regia per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, che farà capo alla Direzione Generale Welfare. L’approvazione è arrivata ieri (lunedì) da parte della giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Data la complessità organizzativa della manifestazione, la Cabina di regia assicurerà un monitoraggio continuo delle attività di competenza del Servizio Sanitario Regionale (Ssr). Sarà composta dal direttore generale della direzione welfare di Regione, con funzioni di coordinatore, dai dirigenti responsabili delle unità organizzative della direzione generale welfare, dai direttori generali delle Asst individuate come ospedali olimpici e paralimpici e dai direttori generali delle Ats lombarde, che interverranno secondo gli ambiti territoriali di competenza.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Paventi verso Inter Genoa: «Ecco chi sostituirà Calhanoglu in cabina di regia» Dopo la sconfitta in Champions League, Andrea Paventi analizza le possibili soluzioni per l’Inter, focalizzandosi sulla posizione di regista vacante lasciata da Calhanoglu. Emergenza maltempo, si mette in moto la cabina di regia della Regione Questa mattina, a Palazzo d'Orléans, è stata istituita la cabina di regia della Regione Sicilia per gestire l'emergenza maltempo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Olimpiadi, al via la Cabina di regia sanitaria: di cosa si occupa a da chi è composta; Al via il nuovo progetto degli Ambasciatori del Gusto per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Milano-Cortina: al Mimit inaugurata la mostra e presentati i francobolli celebrativi; Olimpiadi 2026, al via la cabina di regia sanitaria. A Cortina arriva la Fiamma Olimpica: al via gli eventi della regina dei Giochi InvernaliDurante i giochi invernali, Cortina si accende: parate, cerimonia d’apertura, eventi in piazza e tanta gente. C’è un calendario di appuntamenti da scoprire ... siviaggia.it L'Ice a Milano-Cortina? Le parole di Fontana e la precisazione della Regione LombardiaMILANO - L' Ice in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? La conferma dell'arrivo della polizia anti immigrazione degli Stati Uniti era parsa arrivare direttamente dalle parole del ... corrieredellosport.it Cabina di regia sanitaria per le Olimpiadi. L'assessore Bertolaso: ''Pronti per ogni eventuale criticità'' #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

