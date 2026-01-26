Emergenza maltempo si mette in moto la cabina di regia della Regione

Questa mattina, a Palazzo d'Orléans, è stata istituita la cabina di regia della Regione Sicilia per gestire l'emergenza maltempo. L'obiettivo è coordinare le interventi e monitorare la situazione al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. La struttura operativa resterà attiva fino alla risoluzione delle criticità causate dalle recenti condizioni meteorologiche.

Si è insediata questa mattina a Palazzo d'Orléans la cabina di regia operativa della Presidenza della Regione per l'emergenza maltempo che ha investito la Sicilia. "Stiamo intervenendo in maniera più che tempestiva anche perché - ha detto il presidente della Regione Renato Schifani - nel giro che ho svolto lo scorso fine settimana nel luoghi colpiti dal ciclone Harry ho potuto toccare con mano la disperazione della gente. I siciliani si aspettano che le istituzioni siano al loro fianco. E noi lo faremo, con grande senso di responsabilità. Mi aspetto la massima collaborazione tra tutti gli uffici della Regione.

