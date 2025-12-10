Paventi verso Inter Genoa | Ecco chi sostituirà Calhanoglu in cabina di regia 

Dopo la sconfitta in Champions League, Andrea Paventi analizza le possibili soluzioni per l’Inter, focalizzandosi sulla posizione di regista vacante lasciata da Calhanoglu. Nel suo intervento, il giornalista indica chi potrebbe prendere il suo posto in mediana, offrendo uno sguardo sulle scelte tattiche e le strategie future della squadra nerazzurra.

Il giornalista Andrea Paventi ha parlato dell'Inter dopo la sconfitta di ieri sera in Champions, indicando chi secondo lui sostituirà Calhanoglu in mediana. Continua a far discutere la sconfitta di ieri sera dell'Inter in Champions League. Anche Andrea Paventi a Sky Sport ha detto la sua, indicando pure chi potrebbe andare a sostituire Calhanoglu in mediana col Genoa. LE PAROLE DI PAVENTI – « L'attenzione deve essere massima per i gol incassati alla fine. L'Inter deve acquisirlo: ha l'esperienza per farlo. Barella sta facendo bene, giocatore che il suo apporto lo ha sempre dato con sei assist e un gol.