Ucraina Brigitte Macron accoglie Olena Zelenska all’Eliseo

Lapresse.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Palazzo dell’ Eliseo, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono riuniti per un incontro ufficiale, affiancati dalle rispettive first lady. Brigitte Macron ha accolto calorosamente Olena Zelenska all’ingresso della residenza presidenziale, prima che entrambe facessero il loro ingresso all’interno per il pranzo istituzionale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

