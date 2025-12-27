Ucraina Manageritalia dona due ambulanze alla Fondazione di Olena Zelenska

''È un gesto di solidarietà'', sottolinea Marco Zuffanelli, coordinatore nazionale del progetto per Manageritalia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

