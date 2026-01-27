Oggi 27 gennaio Santa Angela Merici | mistica ed educatrice dà vita a un’opera rivoluzionaria

Oggi si celebra Santa Angela Merici, mistica ed educatrice, fondatrice della Compagnia di Sant’Orsola. La sua opera ha rappresentato un punto di svolta per l’educazione delle ragazze, contribuendo a promuovere valori di innovazione e dedizione nel contesto sociale e spirituale del suo tempo. La sua figura rimane un esempio di impegno e passione nel campo dell’educazione.

Fondatrice della Compagnia di Sant’Orsola, Santa Angela Merici fu una mistica e grande educatrice delle ragazze compiendo un’opera rivoluzionaria per la sua epoca. La Chiesa oggi, 27 gennaio, ricorda Santa Angela Merici, patrona di Desenzano del Garda. Mistica, compì una grande opera che per la sua epoca fu innovativa e rivoluzionaria. È tra Quattrocento e Cinquecento che si svolge la vita di questa santa, terziaria francescana. Nacque il 21 marzo 1474 a Desenzano sul Garda, in provincia di Brescia da una distinta famiglia appartenente ai Biancosi di Salò, che si occupava di allevare bestiame e coltivare qualche terreno. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Il 4 gennaio si celebra Santa Angela da Foligno, mistica italiana del XIII secolo.

Il 27 gennaio, Brescia rinnova la tradizione della Festa di Sant'Angela Merici, con la fiera che si svolge nelle vie Gezio Calini e Francesco Crispi, tra via Alessandro Monti e corso Magenta.

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026 Memoria di Sant’Angela Merici, vergine “O Signore, l’intercessione della santa vergine Angela Merici ci affidi sempre al tuo amore di Padre, perché, seguendo i suoi esempi di carità e prudenza, custodiamo i tuoi insegnamenti e li - facebook.com facebook