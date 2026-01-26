Brescia | Festa di Sant' Angela Merici

Il 27 gennaio, Brescia rinnova la tradizione della Festa di Sant'Angela Merici, con la fiera che si svolge nelle vie Gezio Calini e Francesco Crispi, tra via Alessandro Monti e corso Magenta. Un’occasione per riscoprire un evento radicato nella storia della città, che coinvolge la comunità locale e offre un momento di incontro e convivialità. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante nel calendario cittadino, mantenendo vivo il legame con il patrimonio culturale di Brescia.

Martedì 27 gennaio torna in città la tradizione: è di nuovo il tempo della fiera di Sant'angela Merici, storico appuntamento che coinvolge le vie Gezio Calini e Francesco Crispi, nel tratto compreso tra via Alessandro Monti e corso Magenta. Una giornata di festa che sarà scandita dai profumi e.

