Oggi 4 gennaio Santa Angela da Foligno | ha vissuto tra estasi divine e attacchi del demonio

Il 4 gennaio si celebra Santa Angela da Foligno, mistica italiana del XIII secolo. Nota per le sue esperienze di estasi divine e le profonde intese spirituali, affrontò anche attacchi e tentazioni provenienti dal demonio. La sua vita rappresenta un esempio di fede e perseveranza nella ricerca del divino, lasciando un'importante testimonianza nel patrimonio spirituale italiano.

Santa Angela da Foligno è una mistica del XIII secolo che visse grandi doni mistici e subì dei terribili attacchi da parte del demonio. Il 4 gennaio è la memoria liturgica di Santa Angela da Foligno, mistica che prima di approdare alla fede e di ricevere grandi doni dal Cielo ha vissuto una vita dissoluta.

Il 4 gennaio è il giorno dedicato a Sant'Angela da Foligno, mistica e terziaria francescana che si convertì dopo una vita dissoluta.

