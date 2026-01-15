Torna a casa il diciassettenne arrestato con tre chili di droga

Il diciassettenne di Paglieta, arrestato a Lanciano con oltre tre chili di hashish e marijuana, è tornato a casa. Ora si trova in una forma di arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi sul procedimento giudiziario. La vicenda evidenzia l'importanza delle attività di prevenzione e controllo nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

È tornato a casa, dove dovrà rimanere in una sorta di arresti domiciliari, il diciassettenne di Paglieta arrestato dalla polizia di Lanciano con oltre tre chili di hashish e marijuana. Ieri pomeriggio, 14 gennaio, lo studente è comparso davanti al Gip del tribunale per i minorenni dell'Aquila.

