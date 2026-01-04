roma scacco alla truffa delle tre campanelle il blitz tra fontana di trevi e pantheon

Nella zona centrale di Roma, tra Fontana di Trevi e Pantheon, la polizia locale ha smantellato un sistema di truffe basato sul gioco delle tre campanelle. Gli agenti hanno identificato e fermato i responsabili che approfittavano della presenza di turisti per ingannarli. L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza e tutela ai visitatori che si trovano in una delle aree più affollate della città.

Truffatori incalliti a caccia di prede con il gioco delle tre campanelle nel centro di Roma. A individuarli sono stati gli agenti della polizia locale, che hanno passato al setaccio le zone ad alta concentrazione di turisti.

