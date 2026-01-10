Nella serata di ieri, la polizia locale di Roma ha fermato quattro persone nel centro storico, accusate di tentare di truffare turisti e cittadini attraverso il gioco delle tre campanelle. Gli agenti dell’Unità Sicurezza Pubblica Emergenziale hanno intercettato gli individui durante i controlli di routine, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nelle aree più frequentate della città.

Nella serata di ieri, quattro individui sono stati fermati dagli agenti dell’Unità Sicurezza Pubblica Emergenziale della polizia locale di Roma, mentre tentavano di raggirare turisti e cittadini con il noto gioco delle tre campanelle, durante i controlli effettuati nel centro storico della capitale. I “caschi bianchi” hanno colto sul fatto, in via del Corso, tre uomini e una donna, tutti di origine dell’Est Europa, mentre truffavano due turiste provenienti dalla Calabria, a cui era già stata sottratta una somma di denaro pari a 300 euro. Il meccanismo di raggiro utilizzato è quello ormai tristemente noto: un croupier che utilizza un tappetino improvvisato per proporre la scommessa, affiancato da alcuni finti scommettitori, i quali si fingono vincitori per attirare l’attenzione dei passanti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: truffa ai turisti con gioco delle tre campanelle in centro, 4 denunciati

Leggi anche: Roma, smantellata una banda del gioco delle tre campanelle: così truffavano i turisti

Leggi anche: La truffa delle tre campanelle: 40 arresti nel centro di Roma

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Truffa delle tre campanelle, blitz in centro: denunciate 20 persone e sequestrati quattromila euro; Carlo Verdone avverte i suoi fan sulla festa fake: Attenzione è una truffa; Il business delle Tre campanelle fra turisti truffati e incassi record; Roma scacco alla truffa delle tre campanelle Il blitz tra Fontana di Trevi e Pantheon.

Truffa delle “tre campanelle” a Roma: vittime anche due turiste provenienti dalla Calabria - ROMA Grazie alla truffa delle “tre campanelle” in via del Corso, nel centro di Roma, i n poco tempo avevano accumulato oltre mille euro. corrieredellacalabria.it