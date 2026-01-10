Roma | truffa ai turisti con gioco delle tre campanelle in centro 4 denunciati
Nella serata di ieri, la polizia locale di Roma ha fermato quattro persone nel centro storico, accusate di tentare di truffare turisti e cittadini attraverso il gioco delle tre campanelle. Gli agenti dell’Unità Sicurezza Pubblica Emergenziale hanno intercettato gli individui durante i controlli di routine, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nelle aree più frequentate della città.
Nella serata di ieri, quattro individui sono stati fermati dagli agenti dell’Unità Sicurezza Pubblica Emergenziale della polizia locale di Roma, mentre tentavano di raggirare turisti e cittadini con il noto gioco delle tre campanelle, durante i controlli effettuati nel centro storico della capitale. I “caschi bianchi” hanno colto sul fatto, in via del Corso, tre uomini e una donna, tutti di origine dell’Est Europa, mentre truffavano due turiste provenienti dalla Calabria, a cui era già stata sottratta una somma di denaro pari a 300 euro. Il meccanismo di raggiro utilizzato è quello ormai tristemente noto: un croupier che utilizza un tappetino improvvisato per proporre la scommessa, affiancato da alcuni finti scommettitori, i quali si fingono vincitori per attirare l’attenzione dei passanti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
