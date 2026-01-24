Ponte sullo Stretto l’allarme delle associazioni ambientaliste | Bozza di decreto limita i controlli della Corte dei conti

Le associazioni ambientaliste Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e WWF esprimono preoccupazione riguardo a una bozza di decreto-legge sul Ponte sullo Stretto, che, secondo quanto si apprende, limiterebbe i controlli della Corte dei Conti. La questione solleva dubbi sulla trasparenza e sulla corretta gestione dell’opera, sottolineando l’importanza di un monitoraggio rigoroso per tutelare l’ambiente e le risorse pubbliche.

Ponte sullo Stretto, decreto anti bocciatura in arrivo: Governo contro la Corte dei ContiIl Governo si appresta a presentare un decreto per evitare la bocciatura del progetto sul Ponte sullo Stretto, nonostante le criticità sollevate dalla Corte dei Conti.

Ponte sullo Stretto, motivazioni Corte dei Conti su bocciatura decreto Mit: “Non rispetta norme Ue”La Corte dei Conti ha bocciato il decreto del Ministero dei Trasporti sul Ponte sullo Stretto, evidenziando che esso non rispetta le norme europee sulla modifica dei contratti in corso di validità.

