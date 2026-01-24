Ponte sullo Stretto l’allarme delle associazioni ambientaliste | Bozza di decreto limita i controlli della Corte dei conti

Da messinatoday.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le associazioni ambientaliste Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e WWF esprimono preoccupazione riguardo a una bozza di decreto-legge sul Ponte sullo Stretto, che, secondo quanto si apprende, limiterebbe i controlli della Corte dei Conti. La questione solleva dubbi sulla trasparenza e sulla corretta gestione dell’opera, sottolineando l’importanza di un monitoraggio rigoroso per tutelare l’ambiente e le risorse pubbliche.

Le associazioni Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e WWF mostrano preoccupazione per i contenuti di una bozza di decreto-legge di cui sono venute in possesso e che riguarda il Ponte sullo Stretto. Il provvedimento - scrivono le associazioni in un nota - prevederebbe l'istituzione di un.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Ponte sullo Stretto, decreto anti bocciatura in arrivo: Governo contro la Corte dei ContiIl Governo si appresta a presentare un decreto per evitare la bocciatura del progetto sul Ponte sullo Stretto, nonostante le criticità sollevate dalla Corte dei Conti.

Ponte sullo Stretto, motivazioni Corte dei Conti su bocciatura decreto Mit: “Non rispetta norme Ue”La Corte dei Conti ha bocciato il decreto del Ministero dei Trasporti sul Ponte sullo Stretto, evidenziando che esso non rispetta le norme europee sulla modifica dei contratti in corso di validità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto di Messina? Un progetto che non sta in piedi; Ponte, l’escamotage di Salvini: nomina commissario straordinario l’ad della società Stretto di Messina; Ponte, il testone Salvini e la sfida dello Stretto tra emergenza e polemica alla Camera; Ponte sullo Stretto, Salvini ripete che sarà un'opera militare: Servirà anche nei giorni di tempesta.

ponte sullo stretto lPonte sullo Stretto, l’allarme delle Ong: ‘Ciucci commissario è conflitto d’interesse’Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf denunciano i contenuti definiti allarmanti di una bozza del decreto legge di cui sono venute in possesso ... citynow.it

ponte sullo stretto lDe Luca e Bassolino d’accordo su Bagnoli, per l’ex sindaco di Salerno peggio del Ponte sullo StrettoI due ex governatori Vincenzo De Luca e Antonio Bassolino d'accordo su Bagnoli: Subito un consiglio comunale per spiegare ai cittadini cosa si sta ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.