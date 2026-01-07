Paternò nuovi controlli della polizia | elevate sanzioni per cinquemila euro

A Paternò, la polizia ha effettuato un controllo straordinario mirato a prevenire il consumo di droga e alcol tra i giovani minorenni. Durante l’operazione sono state elevate sanzioni fino a cinquemila euro, contribuendo a rafforzare il rispetto delle normative e la sicurezza nel territorio.

La polizia ha condotto un servizio di controllo straordinario a Paternò per prevenire casi di spaccio di droga e di consumo di bevande alcoliche tra i giovani minorenni.  Durante il servizio gli agenti hanno identificato gli avventori di alcuni chioschi, bar e centri scommesse e hanno verificato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

