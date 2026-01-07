Paternò nuovi controlli della polizia | elevate sanzioni per cinquemila euro
A Paternò, la polizia ha effettuato un controllo straordinario mirato a prevenire il consumo di droga e alcol tra i giovani minorenni. Durante l’operazione sono state elevate sanzioni fino a cinquemila euro, contribuendo a rafforzare il rispetto delle normative e la sicurezza nel territorio.
La polizia ha condotto un servizio di controllo straordinario a Paternò per prevenire casi di spaccio di droga e di consumo di bevande alcoliche tra i giovani minorenni. Durante il servizio gli agenti hanno identificato gli avventori di alcuni chioschi, bar e centri scommesse e hanno verificato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Paternò, controlli a tappeto della polizia: sanzioni per 4.500 euro a una macelleria
Leggi anche: Controlli della polizia nei pub del centro storico: elevate sanzioni per oltre 12 mila euro
Nuovi controlli della polizia stradale sui sistemi anti-inquinamento delle auto diesel - La Polizia Stradale ha infatti introdotto nuovi strumenti diagnostici in grado di individuare, ... blitzquotidiano.it
Nuovi controlli allo Zen a Palermo per cercare armi e droga - Nuovi controlli per cercare armi e droga allo Zen dopo l'omicidio di Paolo Taormina avvenuto davanti al locale gestito dalla famiglia, ucciso da Angelo Maranzano, il 28enne residente nel quartiere ... ansa.it
Nuovi concorsi a Paternò Il Comune cerca 2 autisti scuolabus Tutti i dettagli qui: https://www.95047.it/paterno-nuovi-concorsi-il-comune-avvia-la-selezione-per-due-autisti-scuolabus/ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.