La polizia di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone coinvolte in un’indagine sulla rete di spaccio nel quartiere San Berillo, su disposizione della Procura distrettuale. L’operazione mira a contrastare attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti, contribuendo al mantenimento della sicurezza nel territorio.

Su disposizione della Procura distrettuale di Catania, la polizia sta dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di otto persone indagate per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa che ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Rete di spaccio nel quartiere San Berillo, otto persone indagate

Leggi anche: Sgomberato un immobile di San Berillo occupato abusivamente e con allaccio irregolare alla rete elettrica

Leggi anche: Smantellata piazza di spaccio nel quartiere San Cristoforo: arrestato 30enne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rete di spaccio nel quartiere San Berillo, otto persone indagate; Market della droga in casa. Cocaina pronta per le feste. Bloccato lo spacciatore; Operazione “Safe Zone 2”, 8 indagati per spaccio di droga a Catania; Catania, intervento in grande stile nell’operazione di polizia denominata ‘Safe Zone’.

Blitz antidroga a Catania, 8 arresti per spaccio a San Berillo - Gli agenti della squadra mobile, coordinati dal servizio centrale operativo e supportati da unità cinofile e dal reparto prevenzione ... rainews.it