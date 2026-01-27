Novi Ligure Omar Favaro a giudizio con l’accusa di maltrattamenti all’ex moglie

In questo contesto, si segnala il rinvio a giudizio di Omar Favaro, residente a Novi Ligure, accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. La vicenda riguarda un episodio di cronaca che coinvolge la comunità locale e il sistema giudiziario, evidenziando l’importanza di approfondire i dettagli e le implicazioni di questa vicenda giudiziaria.

(Adnkronos) – A 25 anni dal massacro di Novi Ligure, Omar Favaro è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Ivrea con l'accusa – da lui sempre fermamente respinta – di maltrattamenti alla ex moglie. Il processo si aprirà il prossimo 19 marzo. I fatti si sarebbero svolti tra il 2019 e il 2021 e a presentare denuncia era stata la stessa donna che si è costituita parte civile, riferendo di aver subito minacce di morte, botte, soprusi fisici e psicologici. Erika De Nardo e Omar Favaro avevano 16 e 17 anni quando nel febbraio 2001 uccisero la madre di lei, Susy Cassini, e il piccolo Gianluca, il fratellino che aveva solo 11 anni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

