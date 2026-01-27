Theo Hernandez si scusa i tifosi dell’Al-Hilal | Sei pigro Sembri freddo e indifferente

Theo Hernandez, ex calciatore del Milan, continua la sua esperienza all’Al-Hilal. Tuttavia, alcuni tifosi esprimono insoddisfazione, criticando il suo atteggiamento in campo. La situazione evidenzia le sfide di un trasferimento in un club internazionale e l’importanza di adattarsi a nuove aspettative. Un momento di riflessione per il calciatore e la società, che cercano di migliorare la comunicazione e l’integrazione.

Il Milan in estate ha cambiato molto. Tra le cessioni importanti c'è stata quella di Theo Hernandez. Nella sua nuova esperienza con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, il terzino francese ha segnato fino ad ora 7 gol con 2 assist in 24 presenze. Numeri quindi importanti. In classifica la squadra dell'ex rossonero è in testa con 45 punti, 5 in più dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Dopo il pareggio dell'Al-Hilal contro l'Al-Riyadh, Theo Hernandez ha postato su X un messaggio di scuse ai tifosi. "Non è il risultato che volevamo. È il momento di accettarlo e andare avanti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

