Non mi dimetto Castel Volturno non sarà vittima di vendette politiche

In un contesto segnato da vicende giudiziarie, il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, ribadisce la volontà di non dimettersi. In una dichiarazione pubblica, sottolinea l’importanza della trasparenza e della fiducia nelle istituzioni, confermando l’impegno a tutelare la comunità locale e a mantenere la stabilità amministrativa.

Dopo giorni di silenzio seguiti alle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'amministrazione comunale, il sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino torna a parlare e affida a una lunga dichiarazione pubblica la sua posizione, rivendicando trasparenza, fiducia nelle istituzioni e.

Segnali provenienti da Castel Volturno indicano che il giovane giocatore, ormai vicino al passaggio al Napoli, sarà probabilmente disponibile per la partita di domenica contro la Juventus.

Aggiornamenti sull'infortunio di Neres: secondo le ultime notizie da Castel Volturno, il giocatore brasiliano si sta riprendendo e sarà a disposizione di Conte per la partita tra Juve e Napoli del 25 gennaio.

Castel Volturno, Marrandino ora rilancia: «Avanti, non mi dimetto»«Continuerò a guidare questa città, a difendermi nelle sedi opportune, affidandomi con serenità e fiducia al lavoro della Magistratura». È questo ... ilmattino.it

INCHIESTE CASTEL VOLTURNO - Marrandino: le indagini nate dalle denunce di chi è stato bocciato dalle urne. La verità verrà a galla: non mi dimetto16:47:32 In queste ultime ore ho scelto il silenzio, non per paura, non per strategia, ma semplicemente per rispetto. Rispetto per le Istituzioni, per la Magistratura, per le Forze dell’Ordine, per i ... casertafocus.net

