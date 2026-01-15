Infortunio Neres il brasiliano sarà a disposizione di Conte per Juve Napoli del 25 gennaio? Le ultime da Castel Volturno Come sta il giocatore

Aggiornamenti sull'infortunio di Neres: secondo le ultime notizie da Castel Volturno, il giocatore brasiliano si sta riprendendo e sarà a disposizione di Conte per la partita tra Juve e Napoli del 25 gennaio. Le condizioni di Neres sono in miglioramento, e il suo stato di salute sembra consentire un suo impiego in occasione della prossima sfida.

Infortunio Neres, buone notizie per Conte. Il brasiliano sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro la Juve il 25 gennaio. Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla delicata sfida contro il Sassuolo di Fabio Grosso con una freccia in più al proprio arco. Le ultime notizie dall'infermeria portano finalmente il sereno: l'allarme legato all'infortunio di Neres è ufficialmente rientrato. Il brasiliano, si è allenato regolarmente con il gruppo, dimostrando di aver smaltito i postumi della contusione rimediata nelle scorse settimane. Dopo giorni di incertezza e lavoro differenziato, è arrivata la conferma che tutti i sostenitori azzurri aspettavano: Neres ha recuperato dal problema alla caviglia e si candida per una maglia da titolare o per un ingresso a partita in corso nel match di sabato 17 gennaio.

