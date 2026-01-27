Achille Costacurta ha lasciato un ritiro spirituale a Calcutta dopo 70 ore, contrariamente alle attese di rimanere per dieci giorni. La sua scelta ha sorpreso, considerando il desiderio di un primo approccio alla spiritualità. Dopo questa breve esperienza, ha deciso di tornare sui social, condividendo il suo percorso e le emozioni vissute durante il ritiro.

Doveva essere una pausa lunga dieci giorni, lontano da tutto e da tutti. Invece si è conclusa molto prima. Achille Costacurta è tornato sui social dopo aver lasciato il ritiro spirituale in India, ammettendo senza drammi di non essere riuscito a portare a termine l’esperienza: “Non ho resistito”. Il 21enne aveva annunciato nei giorni scorsi la sua decisione di spostarsi dall’Australia a Calcutta per un retreat di meditazione, con l’intenzione di allontanarsi completamente dalla frenesia della vita moderna. Il distacco, però, è durato poco più di tre giorni. Prima di entrare nel centro di meditazione, Achille aveva spiegato ai suoi follower le condizioni del ritiro: niente telefono, nessuna possibilità di parlare, leggere o scrivere, divieto di fumare e alimentazione esclusivamente vegetariana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non ho resistito": Achille Costacurta lascia il ritiro spirituale in India e torna sui social

Approfondimenti su Achille Costacurta

Achille Costacurta ha deciso di interrompere il ritiro spirituale in India dopo aver trascorso 70 ore di meditazione.

Achille Costacurta ha lasciato anticipatamente il ritiro spirituale in India.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Achille Costacurta

Argomenti discussi: Achille Costacurta torna sui social dopo il ritiro in India: Non ho resistito; Achille Costacurta, il dietrofront: Non ho resistito, sono andato via dal ritiro in India; Achille Costacurta, il dietrofront: Non ho resistito, sono andato via dal ritiro in India; 10 giorni senza telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure: Achille Costacurta va in un retrat in India.

Achille Costacurta lascia il ritiro spiritualeAchille Costacurta abbandona il ritiro spirituale a Calcutta dopo 70 ore: Non ho resistito. Il racconto sui social e i nuovi progetti. gazzetta.it

Achille Costacurta lascia il ritiro spirituale in India: Non ho resistito, ogni giorno 13 ore di meditazioneAchille Costacurta ha lasciato il ritiro spirituale in India a cui aveva deciso di partecipare. Erano 12,5 ore di meditazione al giorno, 10 giorni non ho resistito, ha spiegato sui social. Qualche ... fanpage.it

“Non ho resistito, erano 13 ore di meditazione al giorno”. Achille Costacurta lascia il ritiro spirituale in India dopo 70 ore. Ora è pronto a raccontare la sua vita… senza filtri. - facebook.com facebook

“No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può fumare, non si può scrivere, si mangia solo verdure” #AustralianOpen #AchilleCostacurta x.com