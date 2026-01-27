Achille Costacurta lascia il ritiro spirituale in India | Non ho resistito ogni giorno 13 ore di meditazione

Achille Costacurta ha deciso di interrompere il ritiro spirituale in India dopo aver trascorso 70 ore di meditazione. La sua scelta deriva dalla difficoltà di sostenere lunghe sessioni quotidiane, che lo hanno portato a preferire il rientro. La notizia evidenzia le sfide personali legate a questa esperienza di crescita interiore.

Achille Costacurta ha deciso di lasciare il ritiro spirituale in India. "Dopo 70 ore ho preferito andare via, erano 12.5 ore di meditazione al giorno", ha spiegato. La decisione di partecipare per prendersi una pausa dai social. Ora il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta si sta dedicando a un altro progetto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha deciso di prendersi una pausa dai social media.

Argomenti discussi: Achille Costacurta si ferma e lascia i social: dieci giorni di silenzio e meditazione in India; Martina Colombari e le difficoltà del figlio Achille: Oggi non ho sensi di colpa; Achille Costacurta prende una pausa dai social: Ci vediamo tra dieci giorni. Sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta in India; 10 giorni senza telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure: Achille Costacurta va in un retrat in India.

