Non ci fermerete mai Le becere provocazioni pro Pal nella Giornata della Memoria
La Giornata della Memoria ha visto ancora una volta provocazioni da parte di gruppi pro Pal, nonostante i divieti delle autorità. Le manifestazioni, tra cui una di fronte alla sede del Partito Democratico di Roma, sono state confermate, continuando una tendenza di contestazioni che si ripetono nel tempo.
" Non ci fermerete mai ". Nella Giornata della Memoria, i pro Pal tornano all'attacco con le provocazioni che ben hanno rodato negli ultimi due anni e, nonostante i divieti imposti dalle questure, hanno confermato le manifestazioni previste per oggi, di cui una davanti alla sede del Partito democratico di Roma. L'obiettivo dei pro Pal è quello di disturbare le attività nella sede del partito guidato da Elly Schlein per protestare contro il ddl che sta portando avanti Graziano Delrio contro l'antisemitismo che, a loro dire, sarebbe un bavaglio. La sede del Pd è stata blindata per evitare assalti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La questura ha vietato una manifestazione pro Pal a Roma nella giornata della memoria
La questura di Roma ha vietato una manifestazione pro Palestina prevista davanti alla sede del Partito Democratico.
Bandiera della Palestina sull'albero di Natale e cittadinanza ad Albanese: le provocazioni del sindaco pro-Pal
In un contesto di tensioni politiche e sociali, un albero di Natale a Vicchio ha suscitato polemiche dopo l'esposizione di una bandiera della Palestina e la cittadinanza ad Albanese, provocando reazioni tra la comunità locale e le autorità.
