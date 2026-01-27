Non c' è posto per l' odio razziale Mattarella celebra il Giorno della Memoria

Il messaggio di Mattarella in occasione del Giorno della Memoria sottolinea l'importanza di ricordare e contrastare ogni forma di odio razziale e discriminazione, riaffermando i valori di rispetto e tolleranza nella Repubblica Italiana. È un invito a mantenere vivo il ricordo delle vittime e a promuovere una società più inclusiva e consapevole.

"Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza, per chi coltiva ideologie di oppressione, di sopraffazione per chi coltiva odio". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale. Il Capo dello Stato ha ricordato che quest'anno si celebrano gli ottanta anni della Repubblica. "Un evento decisivo della nostra storia. La Repubblica Italiana e la sua Costituzione sono nate contro le ideologie disumane e sanguinarie che avevano avvelenato la prima metà del Novecento, lasciando dietro di sé lutti, devastazioni, memorie incancellabili di orrore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Non c'è posto per l'odio razziale". Mattarella celebra il Giorno della Memoria Approfondimenti su Mattarella GiornoDellaMemoria Giorno Memoria,Mattarella: nella Repubblica non c’è posto per odio razziale Quest’anno celebriamo l’ottantesimo anniversario della Repubblica, un momento importante per riflettere sui valori fondamentali di uguaglianza e rispetto. Terranuova celebra il Giorno della Memoria La Giornata della Memoria a Terranuova Bracciolini rappresenta un momento di riflessione storica e civile, con iniziative che uniscono teatro e testimonianze. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mattarella GiornoDellaMemoria Argomenti discussi: Opere del Guercino, Morgagni (Pd) critico: A Forlì non c'è posto per i capolavori: o in esilio o in deposito; Scopri le 10 migliori idee della Red Bull Basement World Final 2024; Ardoino: Juve-Napoli tra i tifosi, non c'è posto per noi di Tether nella tribuna della proprietà; Brignone: Ritorno in gara prima di Milano Cortina è scelta non conservativa, ecco perché. Mattarella Nella Repubblica non c'è posto per razzismo e discriminazioneROMA (ITALPRESS) – In questo giorno siamo qui per ricordare la schiera di vittime incolpevoli – sei milioni di persone – ... iltempo.it Mattarella: Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio, siamo custodi della democraziaNella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza, per c ... repubblica.it «Non c'è posto nella Repubblica per chi predica odio e violenza» ha detto il Capo dello Stato in occasione della celebrazione del giorno della Memoria al Quirinale. Cosa ha detto Mattarella e la senatrice a vita Liliana Segre - facebook.com facebook #Giornodellamemoria, commemorazione al #Quirinale. Presenti i presidenti di #Senato e #Camera, la premier e la senatrice a vita #LilianaSegre. #Mattarella: "Nella Repubblica non c'è posto per l'odio razziale". #Al #Tg2Rai delle ore 13,00 #27gennaio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.