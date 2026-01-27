Giorno MemoriaMattarella | nella Repubblica non c’è posto per odio razziale

Quest’anno celebriamo l’ottantesimo anniversario della Repubblica, un momento importante per riflettere sui valori fondamentali di uguaglianza e rispetto. In questa occasione, Mattarella ribadisce che nella nostra società non deve esserci spazio per l’odio razziale, la discriminazione e ogni forma di violenza. Un invito alla memoria e alla vigilanza contro ogni forma di odio e intolleranza, affinché si preservino i principi democratici.

Roma, 27 gen. (askanews) – "Quest'anno celebriamo gli ottanta anni della Repubblica. Un evento decisivo della nostra storia" e "nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza, per chi coltiva ideologie di oppressione, di sopraffazione per chi coltiva odio". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando al Quirinale il Giorno della Memoria in ricordo della Shoah. "Come ha scritto il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, la riflessione sugli orrori vissuti e sulle leggi razziste 'è stata uno dei motori che hanno portato alla fondazione di una nuova società italiana, nella quale è cambiata anche la forma di sovranità, da monarchia a Repubblica'", ha osservato.

