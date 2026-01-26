Terni oltre 1500 firme contro l’accorpamento tra ‘De Filis’ e ‘Don Milani’ | Un ‘mostro’ di milleduecento studenti da gestire

A Terni, oltre 1500 firme sono state raccolte contro l’accorpamento tra le scuole ‘De Filis’ e ‘Don Milani’. La proposta, che coinvolgerebbe circa 1.200 studenti, ha suscitato preoccupazioni tra genitori e cittadini, evidenziando le criticità di una riorganizzazione che potrebbe influire sulla gestione e sulla qualità dell’istruzione. La questione rimane al centro del dibattito locale, con posizioni contrapposte tra sostenitori e oppositori del progetto.

Il progetto di accorpamento tra gli istituti comprensivi ‘De Filis’ e ‘Don Milani’ ha provocato una ferma reazione. Nel corso del pomeriggio di lunedì 26 gennaio è stato organizzato un presidio composto da insegnanti, personale scolastico, genitori, studentesse e studenti sotto la Prefettura (ore 16.30). I motivi della protesta pacifica sono i seguenti: “Si accorpano due scuole di quartiere, due identità educative radicate e vitali per il tessuto sociale, creando un "mostro" di 1200 studenti complesso da gestire, che allontana la prossimità dal territorio solo per una logica di tagli. Vengono privilegiate logiche astratte di numeri e risparmio sulla qualità della didattica e sul benessere degli alunni, in particolare dei più fragili.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nel 2001, a Terni, è stato istituito l’istituto comprensivo Anastasio De Filis, risultato della fusione tra la scuola media De Filis e la scuola dell’infanzia e primaria De Amicis di via Curio Dentato.

